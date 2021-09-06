Українці у Вроцлаві вимагають чесного розслідування у справі загибелі 25-річного українського заробітчанина

ПОЛЬЩА – У польському місті Вроцлав 5 вересня українці провели акцію протесту «Зупинимо вбивць із поліції» у зв'язку зі смертю ще 30 липня цього року 25-річного українського заробітчанина Дмитра Никифоренка з Немирова Вінницької області. Учасники протесту вимагали чесного розслідування справи, покарання винних. Поліцейських Вроцлава і працівників витверезника підозрюють у доведенні до смерті українського заробітчанина. Знову на протест у Вроцлаві, але вже українці з різних міст Польщі, зберуться 12 вересня. Правду про смерть сина хочуть знати і батьки Дмитра Никифоренка.

Українці зібрались на мирний протест проти насильства поліції щодо громадян. За словами учасників акції, катування і смерть 25-річного Дмитра Никифоренка у міському витверезнику Вроцлава – це межа, яку ніколи не варто перетинати.

Помер наш земляк і нам це не байдуже

«Це дуже неприємна ситуація. Фактично, людини немає з 30 липня, а інформацію про те, що сталось, ми почали отримувати у другій половині серпня. Дійсно, ми підозрюємо, що поліція щось приховує. Ми хотіли б знати перебіг слідства, чи все, що там діється, відбувається у рамках польського законодавств. Хочемо знати, бо помер наш земляк, українець, і нам це не байдуже», – каже Радіо Свобода учасник акції Сергій Чулков.

30 липня ввечері Дмитро Никифоренко повертався громадським транспортом від друзів додому у Вроцлаві. Молодий чоловік, за різними версіями, заснув в автобусі, його поведінка видалась неадекватною водієві, і той викликав поліцію. У крові українця виявили 1,5 проміле алкоголю (0,5–1,5 – легке сп’яніння). За твердженням поліцейських, молодий чоловік поводився агресивно і чинив опір одному з офіцерів поліції, тому до нього застосували газ і кайданки.

Українського заробітчанина завезли у міський центр для перебування осіб у нетверезому стані. Відеоматеріали з витверезника потрапили польським журналістам. До слова, нагрудні камери поліцейських були вимкнені. Як виявилось, на відео не зафіксовано агресивної поведінки українця. Водночас, як пишуть польські медіа, видно, що поліцейські били Дмитра кийками, кулаками, ногами, душили його. Коли чоловік не подавав ознак життя, його почали рятувати медики витверезника. Прибула і швидка допомога, але українець помер.

Мама Дмитра Никифоренка – Галина – розповіла Радіо Свобода, що лише 4 дні тому дізналась подробиці про смерть молодшого сина. Батьки поховали Дмитра, не знаючи правди.

Нам ніхто нічого не сказав

«Коли ховали сина, ми здогадувались, що щось не так, бо знали, що він був у поліції. А там, як потрапиш, то може бути щось нечисте. Але нам ніхто нічого не сказав про причину смерті. Старший син, який на момент трагедії працював у Польщі, привіз тіло брата додому. Дмитро не вживав алкоголь, десь-колись трішки. Ніколи не було чути і видно, щоб був п’яний. Завжди був тихий, смирний, веселий, позитивний», – говорить у коментарі Радіо Свобода Галина Никифоренко.

Мама загиблого українця розповіла, що син після служби у війську два з половиною роки тому поїхав на роботу в Польщу, щоб заробити гроші. Восени планував одружитись.

Мама Дмитра повідомила, що їхній старший син відстоюватиме інтереси родини під час розгляду справи у суді.

Резонанс

Смерть українського заробітчанина, якого затримала поліція, спричинила резонанс у Польщі. Депутати польського Сейму вимагають неупередженого розслідування. 1 вересня усунені від виконання обов’язків четверо поліцейських Вроцлава, які затримали українця, двоє з них уже звільнені з поліції. Службове розслідування, за вказівкою мера Вроцлава, проводиться і щодо двох працівників міського витверезника.

Служба внутрішньої безпеки польської поліції продовжує власне розслідування. Прокурор Вроцлава, для забезпечення неупередженого слідства, передав справу на розгляд Окружної прокуратури міста Свідніци. Порушено кримінальне провадження за статтетю 155 (ненавмисне вбивство) Кримінального кодексу Польщі.

Уповноважений із прав людини Польщі взяв справу загибелі українця на особистий контроль і просить прокуратуру надати інформацію про розслідування та попередні висновки, записи з камер Вроцлавського центру для осіб у нетверезому стані. Дії офіцерів та інших осіб, які описані польськими ЗМІ, можна розглядати за ознаками «катування», вважає польський омбудсмен.

За справою загибелі Дмитра Никифоренка пильнує від середини серпня і Генеральне консульство України у Кракові. Днями українське посольство в цій країні скерувало Міністерству закордонних справ Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві.

Українці, які працюють у Польщі, зокрема у Вроцлаві, виходитимуть надалі на протести, щоб не лише домогтись чесного розслідування справи земляка, але й зупинити найменші прояви ксенофобських настроїв щодо громадян України. Сергій Чулков працює у Польщі дев’ять років і порівнює ситуацію з попередніми роками.

Ксенофобські настрої зростають

«Зараз краще українцям у Польщі: вищі заробітки, більше можливостей для вибору праці. Так у 2012 році, коли я приїхав, не було. Водночас, стало набагато більше українців у Польщі, на мою думку, почало з’являтись ксенофобське ставлення до українців, але ми це хочемо вияснити. Такого у попередні роки не було. Думаю, вплинув Майдан, війна на Донбасі, поляки захищали українців. Трішечки ситуація з Майданом і війною уляглись і ми відчули прояви ксенофобії в польському суспільстві. Ця проблема вирішується, треба розмовляти, вести діалог. Зараз багато впливає на поляків російська пропаганда, на мій погляд, дуже професійно впливає, тому ксенофобські настрої зростають», – зауважує Сергій Чулков.

Активний діалог між Україною та Польщею, адекватне спілкування між українцями та поляками, різними середовищами обох країн припинились за час карантину, наголошує український парламентар VIII скликання, експерт з українсько-польських відносин Оксана Юринець. За її словами, утворився вакуум, який швидко може наповнити російська пропаганда.

Може формуватися побутова ненависть

«У Польщі проживає велика кількість українців різного віку. З цього року почалась програма, згідно з якою українці можуть претендувати на топові посади, а це означає, що буде підігріватися в польському суспільстві те, що, мовляв, українці забирають кращі робочі місця. На тому фоні може формуватися побутова, небезпечна ненависть, яка множитиметься і її контролювати буде складніше, ніж зараз, коли двом країнам потрібно випрацювати злагоджені механізми всієї дипломатії: і державної, і народної, і контроль трудової міграції. Чим більше українців перебуває у Польщі, тим більше з’являтиметься проблем, які слід передбачити і стратегічно працювати обом державам», – каже Оксана Юринець.

12 вересня українці з різних міст Польщі приїдуть у Вроцлав на протест. До них, можливо, долучаться і поляки. Бо з жорстокою поведінкою польської поліції зіштовхуються і поляки, про що пишуть польські ЗМІ. Акція буде мирною, ніяких незручностей для мешканців не створюватимуть. Українці у Польщі знову вимагатимуть справедливого розслідування, а найголовніше – хочуть заявити, що такі історії, як Дмитра Никифоренка, не можуть повторитись, бо поліція Вроцлава не може поводитись так агресивно.