Португалія: інспекторів міграційної служби засудили до ув’язнення через смерть українця Гоменюка

Суд у Лісабоні 10 травня виніс рішення у справі про загибель громадянина України Ігоря Гоменюка в центрі утримання мігрантів в аропорту столиці Португалії.

Згідно з рішенням, двоє з трьох інспекторів міграційної служби отримали сім років ув’язнення, ще один – дев’ять за «ненавмисне вбивство».

За свідченням лікаря в залі суду, Гоменюк задихнувся після того, як його побили і залишили лежати на підлозі камери.

Як заявив журналістам адвокат родини загиблого Жозе Ґашпар Швалбах, вироки повинні стати «застереженням» для співробітників силових служб.

Раніше Швальбах повідомляв про намір прокуратури притягнути до відповідальності низку службовців, яких вона підозрює в спробах приховати злочин.

Читайте також: Смерть українця в Португалії: інспектори опитували Гоменюка російською, а не українською – адвокат

Адвокати обвинувачених заявили про намір оскаржити вирок.

42-річний українець Ігор Гоменюк був затриманий працівниками Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) в аеропорті Лісабону 10 березня 2020 року – за словами його родини, він прибув туди в справах працевлаштування. Через два дні перебування в центрі тимчасового тримання мігрантів Гоменюк помер. За даними судово-медичної експертизи, його тіло було все вкрите слідами побиття. У нього лишилися дружина і двоє дітей.

У лютому 2021 року почався суд над трьома інспекторами SEF, якийх звинуватили в побитті.

Цей випадок спричинив політичний резонанс у Португалії, відставку голови SEF Кріштіни Ґатойнш і вимоги з боку опозиції до реорганізації SEF.