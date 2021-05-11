Кейс Гоменюка: як смерть українця призвела до реформування імміграційної служби Португалії

Смерть 40-річного Ігоря Гоменюка спричинила шок у Португалії і змусила уряд розформувати імміграційну служби країни. Трьох прикордонників покарали ув’язненнями на строк від 7 до 9 років. Що ж сталося? І як відреагувала правоохоронна та політична система Португалії?

Справа Ігоря Гоменюка

10 березня 2020 року громадянин України сорокарічний Ігор Гоменюк із Новояворівська прилетів із Стамбула до міжнародного аеропорту Лісабона «Портела» .

із Новояворівська прилетів із Стамбула до . Гоменюк, як писали португальські медіа, нібито прилетів до Лісабона, щоб підписати документи, які б дозволили йому працювати у Бельгії.

Інспектори міграційної служби Португалії не пропустили його на територію країни.

Гоменюку стало погано, він скаржився на біль у ногах та внизу живота. Обстеження лікаря не виявило суттєвих проблем, Гоменюку виписали ліки.

Українця повернули до аеропорту і помістили в камеру центру тимчасового утримання, де медсестра Червоного Хреста зробила йому ін’єкцію діазепаму .

зробила йому ін’єкцію . На зворотній рейс до Стамбула Гоменюка не посадили.

За якийсь співробітники центру утримання викликали інспекторів Служби у справах іноземців і кордонів (SEF ), бо Гоменюк «виявляв ознаки схвильованості», і чоловіка знерухомили.

), бо Гоменюк «виявляв ознаки схвильованості», і чоловіка знерухомили. Коли співробітники центру прийшли, щоб посадити Ігоря Гоменюка на наступний рейс до Стамбула, то виявили, що чоловік непритомний.

Увечері 12 березня лікарі швидкої допомоги констатували його смерть.

Міністр внутрішніх справ Португалії Едурдо Кабріта виступав у парламент, звітуючи про розслідування факту загибелі українця Ігоря Гоменюка.

виступав у парламент, звітуючи про розслідування факту загибелі українця Ігоря Гоменюка. Голова португальської прикордонної служби Кріштіна Ґатойнш 9 грудня 2020 року подала у відставку .

9 грудня 2020 року подала у відставку . Уряд Португалії 10 грудня 2020 року повідомив, що виплатить компенсацію родині Гоменюка. Урядовці попросили омбудсмена Португалії встановити розмір компенсації ще до початку судового розгляду, призначеного на початок 2021 року.

Судовий розгляд розпочався 20 січня 2021 року.

10 травня 2021 року португальський суд виніс вирок, кваліфікувавши злочин як ненавмисне убивство, і засудив трьох прикордонників до 7 і 9 років ув'язнення.

Парламент Португалії одноголосно схвалив постанову, у якій офіційно висловив жаль, що таке сталося, і співчуття рідним загиблого.

Справа не завершена?

Прокуратура Португалії звинуватила співробітників імміграційної служби у тому, що вони зв’язали затриманого, били його ногами і кийками.

Лікар, який проводив обстеження тіло загиблого, засвідчив у суді, що смерть наступила через те, що Гоменюк не зміг дихати, коли його побитого, зі зламаними ребрами, залишили лежати на підлозі обличчям вниз – із скутими кайданками за спиною руками і зв’язаними ногами.

Суд визнав це ненавмисним убивством і покарав причетних до нього на тривалі терміни позбавлення волі.

Адвокати обвинувачених подаватимуть апеляцію. Захист родини загиблого теж хоче оскаржувати рішення суду.

Адвокат родини Гоменюка Жозе Ґашпар Швалбах наголосив, що ця справа має стати застереженням для всіх силових державних служб Португалії.

«Ми задоволені тим, що вперше в Португалії трьох інспекторів SEF засуджені до позбавлення волі за вбивство іноземного громадянина. Та, навіть незважаючи на те, що Колегія суддів визнала вину інспекторів дуже важкою, вона не засудила їх до максимального покарання за злочин, яке становило б 16 років ( Луіш і Дуард отримали по 9 років, Бруно – 7 років в'язниці). З цієї причини ми вважаємо, що є підстави для оскарження», – повідомила перекладачка адвоката родини Гоменюка Анна Гуцул журналістці Радіо Свобода Еліні Сардаловій, яка відстежує цю справу від самого початку.

Не вдовольнило рішення суду і представників української громади в Португалії. Вони вважають, що покарання заслуговують і інші люди, причетні до загибелі Гоменюка, зокрема лікарі і посадовці, які намагалися приховати злочин.

Керівник португальського відділення Amnesty International Педру Нету раніше зазначав, що «злочин, скоєний проти громадянина України, не був поодиноким випадком», вказавши, що були й інші випадки жорстокого поводження з іноземцями, які прибувають до Португалії.