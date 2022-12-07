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WSJ: компанія російського ексміністра Ткачова відібрала 160 тисяч гектарів землі у агрофірм України

Ексміністр сільського господарства Росії та колишній губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов, архівне фото

Компанія «Агрокомплекс», якою володіє колишній міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачов, захопила понад півтори тисячі квадратних кілометрів землі на Донбасі, йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

Ця компанія стала одним із найбільших операторів ферм в Україні, що може дозволити російській владі контролювати більшу частину врожаю українського зерна.

Землю було фактично відібрано внаслідок російського збройного вторгнення. Раніше вона належала трьом найбільшим сільськогосподарським компаніям України – HarvEast Holding, «Нібулон» та Agroton Public Ltd.

За словами керівників цих підприємств та кількох українських фермерів, до них приходили представники окупаційних адміністрацій угруповань «ДНР» та «ЛНР», іноді з групами озброєних людей, і погрозами змушували їх підписувати документи про передачу власності, причому за російськими законами. Крім того, у них відбирали сільськогосподарську техніку та врожай.

Зокрема, голова української компанії «Агротон» Юрій Журавльов розповів, що у його підприємства було вкрадено 350 тисяч тонн насіння пшениці та соняшника.

Жодних компенсацій ніхто з українських фермерів не отримав.

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