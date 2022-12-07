WSJ: компанія російського ексміністра Ткачова відібрала 160 тисяч гектарів землі у агрофірм України

Компанія «Агрокомплекс», якою володіє колишній міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачов, захопила понад півтори тисячі квадратних кілометрів землі на Донбасі, йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

Ця компанія стала одним із найбільших операторів ферм в Україні, що може дозволити російській владі контролювати більшу частину врожаю українського зерна.

Землю було фактично відібрано внаслідок російського збройного вторгнення. Раніше вона належала трьом найбільшим сільськогосподарським компаніям України – HarvEast Holding, «Нібулон» та Agroton Public Ltd.

За словами керівників цих підприємств та кількох українських фермерів, до них приходили представники окупаційних адміністрацій угруповань «ДНР» та «ЛНР», іноді з групами озброєних людей, і погрозами змушували їх підписувати документи про передачу власності, причому за російськими законами. Крім того, у них відбирали сільськогосподарську техніку та врожай.

Зокрема, голова української компанії «Агротон» Юрій Журавльов розповів, що у його підприємства було вкрадено 350 тисяч тонн насіння пшениці та соняшника.

Жодних компенсацій ніхто з українських фермерів не отримав.