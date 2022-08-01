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Генпрокурор про загибель бізнесмена Вадатурського: розглядають версію про цілеспрямоване вбивство

Генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський і його дружина Раїса загинули через російський обстріл у Миколаєві у ніч на 31 липня

Слідство у справі про загибель генерального директора агрокомпанії «Нібулон» Героя України Олексія Вадатурського розглядає версію його цілеспрямованого вбивства, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Було негайно розпочате досудове розслідування. Наразі одна з версій – цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського і його родини. Цю версію опрацьовують, призначена низка експертиз, опитано понад 50 свідків», – сказав Костін в ефірі українського телемарафону 1 серпня.

Генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський і його дружина Раїса загинули через російський обстріл у Миколаєві у ніч на 31 липня.

74-річний Олексій Вадатурський від 1991 року він був гендиректором агрохолдингу «Нібулон».

«Нібулон» належить до найбільших виробників сільськогосподарської продукції в Україні.

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