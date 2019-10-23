WTA Elite Trophy: Ястремська стартує з перемоги

Українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги стартувала на WTA Elite Trophy у китайському Чжухаї.

Друга ракетка України у двох сетах перемогла представницю Хорватії Донну Векіч – 7:6, 6:2.

Завтра Ястремська зіграє з Кікі Бертенс з Нідерландів, яка раніше також здолала Векіч. Саме у цьому матчі визначиться тенісистка, яка вийде у півфінал з групи «Азалія».

WTA Elite Trophy – другий за значенням підсумковий турнір Жіночої тенісної асоціації. Призовий фонд складає понад 2,4 мільйона доларів. На турнір потрапляють тенісистки, які за підсумками року займають у чемпіонській гонці місця з дев’ятого по 19-те і одна тенісистка з wild card. 19-річна Ястремська вперше потрапила на ці змагання.