Рейтинг WTA: Ястремська оновила особистий рекорд

У понеділок, 23 вересня, Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. У топ-100 представлені четверо українських спортсменок.

Перша ракетка України Еліна Світоліна утримує третю сходинку рейтингу, незважаючи на невдалий виступ на турнірі в китайському Гуанчжоу минулого тижня.

Даяна Ястремська продовжує оновлювати особисті рекорди у рейтингу. Цього тижня вона піднялася ще на одну позицію і тепер 27-ма.

Леся Цуренко втрималася на 68-му місці, а Катерина Козлова опустилася з 72-ї на 77 сходинку.