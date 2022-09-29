Інтернет-книгарня Yakaboo відсторонила з посади гендиректора через невдале висловлювання про жінок

Онлайн-книгарня Yakaboo відсторонила свого гендиректора Івана Богдана через невдале висловлювання про жінок під час публічної дискусії.

«Ми впевнені, Іван Богдан не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень в питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою. Але його висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша Компанія, наші Акціонери, наша Команда. У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією», – йдеться у заяві Yakaboo.

28 вересня Іван Богдан, виступаючи на публічному заході, заявив, що зараз більше книжок купують жінки, які «як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки».

Пізніше він зазначив, що «дуже шкодує про це висловлювання» і «не хотів нікого образити».

«Я усвідомлюю, що такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації. Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки. Ми у компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення – я йду з посади СЕО Yakaboo», – написав він.

Нараді тимчасово виконувати функції гендиректора Yakaboo буде директорка з операційної діяльності Олена Безугла.

Yakaboo – одна з найбільших в Україні інтернет-книгарень.