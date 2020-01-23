У Києві на утилізацію здали понад 11 тисяч новорічних ялинок – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що з початку січня кияни здали на утилізацію в пункти прийому понад 11 тисяч новорічних ялинок.

«Зібрані дерева перероблять на щепу в спеціальному тріскоподрібнювачу і навесні використають для зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин у міст. Працюватимуть пункти до 1 лютого, але за необхідності їх роботу можна продовжити. Закликаю киян прибирати ялинки з дому та продовжувати їх екологічну утилізацію. Тим паче, ялинку можна привезти у будь-яку годину до спеціального майданчику і її обов’язково перероблять», – заявив керівник столичного управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.

У КМДА переконані, що правильна утилізація ялинок – «важливий внесок у боротьбу з глобальним потеплінням».

«Двометрова ялина, розкладаючись на сміттєвому полігоні, викидає в атмосферу близько 16 кілограмів вуглекислого газу. Якщо дерево спалити або переробити в тріску, вуглецевий слід можна зменшити у 5 разів», – йдеться в повідомленні.

2 січня у всіх районах столиці запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок, сосен і смерек. Повідомлялося, що на базах районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень підготували спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.