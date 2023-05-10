Японія обговорює з НАТО відкриття першого в Азії офісу Альянсу – CNN

Японія веде переговори про відкриття в країні офісу зв’язку НАТО – він може стати першим в Азії. Про це сказав міністр закордонних справ держави Хаяші Йошімаса в інтерв’ю CNN.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, дискусії продовжуються, але жодних деталей ще остаточно не визначено.

«Причина, чому ми це обговорюємо, у тому, що після агресії Росії проти України світ став більш нестабільним. Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується проблемою в Східній Європі, це безпосередньо впливає на ситуацію тут, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ось чому співпраця між нами в Східній Азії та НАТО стає все більш важливою», – сказав він.

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Хаяші додав, що, хоча Японія не є учасником Північноатлантичного договору, цей крок свідчить про те, що партнери блоку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні дуже стабільно співпрацюють з альянсом.

Як зазначається, НАТО має подібні офіси зв’язку в інших країнах – зокрема, в Україні та Австрії. Офіс зв’язку в Японії дозволить проводити обговорення з партнерами НАТО з безпеки – Південною Кореєю, Австралією та Новою Зеландією щодо геополітичних викликів, кіберзагроз та інших питань.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі члени Альянсу згодні зі вступом України. Питання, за його словами, полягає в тому, коли це відбудеться. Він додав, що країни блоку також вважають, що Україна має право обирати власний шлях – вирішувати не Москві, а Києву.