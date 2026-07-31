Уряд Японії провів перше засідання Національної ради розвідки на тлі зростання зовнішніх загроз

Уряд Японії провів перше засідання нещодавно створеної Національної ради розвідки під головуванням прем’єр-міністерки Санае Такаїті. Одночасно розпочало роботу Національне розвідувальне бюро, покликане координувати діяльність розвідувальних служб країни, йдеться у повідомленні пресслужби уряду країни.

Як заявив генеральний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара, створення нових структур є «першим кроком у реформуванні японської розвідки».

«Вони дадуть змогу уряду ухвалювати виважені рішення на основі більш якісної та своєчасної розвідувальної інформації», – сказав він.

Закон про створення Національної ради розвідки та Національного розвідувального бюро був ухвалений у травні. Влада пояснює реформу необхідністю посилити можливості країни в умовах дедалі складніших зовнішніх загроз.

До складу Національної ради розвідки входять прем’єр-міністерка та ще дев’ять членів уряду. На першому засіданні вони погодили основні принципи роботи, зокрема заходи із захисту секретної інформації.

Очікується, що рада розробить першу в історії Японії національну стратегію у сфері розвідки та створить експертну групу для підготовки законодавства про протидію шпигунству.

Національне розвідувальне бюро координуватиме інформацію, яку збирають Національне поліцейське агентство, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та інші державні органи. Воно також матиме повноваження вимагати відомства ділитися розвідувальними даними.

Керівником бюро призначено Кадзую Хару, який із 2023 року очолював Кабінетське управління розвідки та досліджень. Раніше він працював у Національному поліцейському агентстві, а також був виконавчим секретарем колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

Японський уряд планує вже восени створити експертну раду, яка підготує законопроєкти для внесення до парламенту наступного року. Серед можливих нововведень – реєстрація агентів іноземних держав, які займаються лобістською діяльністю, створення власної зовнішньої розвідувальної служби, а також посилення відповідальності за операції іноземного впливу та розширення можливостей перехоплення комунікацій в інтересах національної безпеки.

Водночас частина опозиційних депутатів висловлює занепокоєння, що нові структури можуть втратити політичну нейтральність, а майбутнє законодавство про боротьбу зі шпигунством може призвести до надмірного втручання у приватне життя громадян.