Землетрус у Японії: загинула людина, число постраждалих зросло до 100

У японській префектурі Кумамото на південному заході країни, де 28 липня стався землетрус магнітудою 7,1, одна людина загинула, понад сто мають поранення. Такі оновлені дані надає агенція Reuters.

Стихійне лихо спричинило вимкнення електрики в тисячах будинків, руйнування доріг та мостів, пожеж та обвалення будівель. Частково зруйнувалася, зокрема, будівля торгового центру в населеному пункті Касима; є побоювання, що там могли бути заблоковані десятки людей.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті заявила журналістам, що влада все ще оцінює масштаби збитків у районі, який 10 років тому вже постраждав від руйнівного землетрусу з людськими жертвами.

Розпорядження про евакуацію отримали близько 300 тисяч людей. У рятувальних роботах беруть участь сотні військовослужбовців. На острові Кюсю, де й розташована префектура Кумамото, пізніше фіксувалися повторні підземні поштовхи.

Щороку в Японії відбувається безліч землетрусів, більшість із них не завдають значної шкоди. У 2016 році район Кумамото постраждав від двох руйнівних землетрусів – магнітудою 6,5 та магнітудою 7,3; тоді загинули понад 270 людей, понад 2800 жителів мали поранення.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. 11 березня 2011 року тут стався землетрус магнітудою 9,0, один із найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їхню ключову інфраструктуру і спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1». Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені залишити свої домівки.