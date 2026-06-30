Землетрус у Венесуелі: кількість загиблих перевищила 1700 людей

Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Венесуелі продовжує зростати на п’ятий день – як повідомляє ООН із посиланням на місцеву владу, відомо про 1 719 жертв. Ще близько 5 тисяч людей поранені.

Геологічна служба Сполучених Штатів заявила про високу ймовірність того, що землетруси забрали життя десятків тисяч людей. Влада Венесуели також очікує збільшення кількості жертв.

Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються повторними поштовхами. З моменту перших землетрусів було зафіксовано близько 500 афтершоків, в тому числі землетрус магнітудою 5,2, який стався вранці 29 червня. На цей момент у пошуках беруть участь понад 2 тисячі рятувальників із 27 країн.





Землетруси зруйнували або пошкодили приблизно 2 500 будівель, близько 12 тисяч людей були змушені залишити свої будинки. Влада наразі підтвердила точну кількість зниклих безвісти, проте відомо, що йдеться про десятки тисяч людей.

Раніше ООН оцінила збитки від землетрусів у 6,7 мільярда доларів, що дорівнює 6% ВВП Венесуели.

Підземні поштовхи вночі проти 25 червня сталися з інтервалом близько хвилини, при цьому другий поштовх магнітудою 7,5 був сильнішим за перший, він оцінюється як найбільш руйнівний за понад 100 років. Найбільше постраждав густонаселений прибережний штат Варгас, особливо місто Ла-Гуайра, руйнування є і в столиці країни Каракасі. Щонайменше десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.



