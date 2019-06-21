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21 Червень 2019, Київ 09:54
Новини | Міжнародні

Японія повідомила, що її повітряний простір порушили 2 військові літаки Росії

Російський бомбардувальник Ту-95

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Японські військові повідомили, що їхні винищувачі були змушені перехопити два російські військові літаки, які порушили повітряний простір Японії.

Міністерство оборони у заяві 20 червня вказало, що два російські бомбардувальники Ту-95 наблизились до південних японських островів, серед яких Кюсю, з півночі у напрямку Японії. Повідомляється, що дин з бомбардувальників двічі порушив японський повітряний простір над островами Дайто, поблизу Окінави, та біля острова Хачіджо, на південь від столиці Токіо. Потім обидва літаки пролетіли уздовж північно-східної частини Японії та острова Хоккайдо перед поверненням до Росії, сказали в міністерстві.

Російські військові наразі інцидент не коментували.

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Влада Японії нещодавно повідомила, що станом на кінець березня її військові близько 1000 разів здійснювали перехоплення іноземних літаків, що наближалися до повітряного простору країни. Понад 340 інцидентів були з участю російських літаків, 638 – китайських.

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