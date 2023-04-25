Втрачено зв’язок із японським зондом Hakuto, що мав сісти на поверхню Місяця

Японська космічна компанія у середу втратила зв’язок зі своїм зондом безпосередньо перед запланованою посадкою на поверхню Місяця. У заяві керівників японського місячного проєкту йдеться, що, ймовірно, апарат втрачено.

Зв’язок із зондом перервався на завершальному етапі посадки на поверхню Місяця, приблизно на висоті 10 метрів. У цей час швидкість посадкового модуля становила 25 кілометрів на годину.

«Ми маємо визнати, що не змогли завершити посадку на поверхню Місяця», – заявив Такеші Хакамада, засновник та директор компанії Ispace.

Як передає The Associated Press, у команді, що керувала польотом, припускають, що інженерний відділ найближчим часом з’ясує причини несправностей.

У разі успішного прибуття на Місяць японська компанія стала б першою приватною космічною компанією, якій вдалося посадити апарат на поверхню природного супутника Землі.

Хакамада пообіцяв повторити спробу. Наступний політ до Місяця, за його словами, вже готується і має відбутися наступного року, незалежно від результату цього.

Досі лише трьом країнам вдавалося успішно долетіти до Місяця і посадити на його поверхню свої апарати – США, Росії та Китаю. Ізраїльський апарат, створений некомерційною компанією, спробував прилунитися в 2019 році, але розбився до поверхні супутника Землі.

На борту японського апарата, діаметром близько 2,5 метра, був невеликий місячний ровер, виготовлений Об’єднаними Арабськими Еміратами і крихітний японський робот, призначений для пересування по пиловій поверхні Місяця.

Назва японського зонда Hakuto у перекладі означає «Білий кролик». Апарат мав прилунитися у кратері Атлас, у північно-східній частині видимого боку Місяця. Діаметр кратера 87 кілометрів, глибина – два кілометри.