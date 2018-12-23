Стан постраждалих від вибуху на різдвяному ярмарку у Львові стабілізований – міська рада

Стан постраждалих від вибуху на різдвяному ярмарку у Львові стабілізований, повідомила міська рада.

«Усі четверо отримують інтенсивну терапію. Усі четверо вчора були прооперовані на уражених ділянках. Стан в них стабілізований. Дівчину протягом дня з реанімації буде переведено у відділення. Старший чоловік залишається в реанімації у важкому стані, але стабільному, продовжує отримувати інтенсивну терапію. Стан всіх пацієнтів стабілізований», – повідомив начальник управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Вдень 22 грудня на різдвяному ярмарку у Львові унаслідок вибуху загорілася одна з хатинок. Через інцидент постраждали п’ять людей, чотирьох із них шпиталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).