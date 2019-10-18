У Миргороді прощаються з військовою, яка загинула на Донбасі через 4 роки після батька

У Миргороді на Полтавщині попрощаються з 36-річною військовою Ярославою Никоненко, яка 15 жовтня загинула на Донбасі від кулі снайпера.

Як повідомляє місцева влада, церемонія прощання із загиблою, солдатом 101-ї бригади охорони Генштабу, пройде об 11:30 на центральній площі міста.

Поховають Ярославу Никоненко на Алеї Героїв.

У Миргороді 18 жовтня – день жалоби.

Ярослава Никоненко була дочкою Сергія Никоненка, добровольця батальйону «Айдар», який загинув у січні 2015 року в Луганській області від обстрілу «Градів». Ярослава пішла на фронт за батьком і вступила в 101-у бригаду охорони Генштабу ЗСУ.

Її 13-річна дочка залишилася сиротою.