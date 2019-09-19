Єфремова випустили з-під домашнього арешту – суд

Колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Олександра Єфремова випустили з-під домашнього арешту, повідомили Радіо Свобода в Старобільському районному суді Луганської області.

Представниця суду розповіла, що 18 вересня Єфремову змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання.

22 липня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Єфремову з тримання під вартою на домашній арешт. 24 липня він вийшов зі слідчого ізолятора.

Колишнього народного депутата затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Йому також інкримінують підтримку угруповання «ЛНР» і незаконне заволодіння майном «Луганськвугілля».