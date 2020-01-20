Жертвами ракетного удару в Ємені стали понад 100 людей

Внаслідок ракетного удару з безпілотника у Ємені загинули понад 100 людей, десятки були поранені. Про це заявили офіційні особи країни, повідомляють ЗМІ. Ціллю нападу були військові.

Раніше повідомлялось про щонайменше 70 загиблих.

Міністр закордонних справ Ємену Мухаммед аль-Хадрамі назвав напад, який стався біля мечеті перед вечірньою молитвою, «боягузливим терористичним актом, який порушує всі релігійні і людські звичаї і цінності».

Місцева влада у нападі звинуватила повстанців Хуті, хоча відповідальність за нього ніхто на себе не брав.

Міжнародно визнаний уряд Ємену в кровопролитній громадянській війні проти Хуті підтримує Саудівська Аравія і низка інших країн регіону.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. У результаті бойових дій загинули десятки тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.