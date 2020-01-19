Жертвами ракетного удару в Ємені стали 70 військових – ЗМІ

В Ємені щонайменше 70 солдатів урядових сил загинули внаслідок ракетного нападу 18 січня, повідомляють західні агентства з посиланням на джерела. Відповідальності за напад на себе поки що ніхто не взяв, але президент Ємену Абд-Раббу Мансур Хаді звинуватив підтримуваних Іраном повстанців Хуті.

За повідомленнями, удар був завданий по військовому табору в провінції Маріб, ракета потрапила в мечеть під час молитви.

Точне число жертв невідоме, влада Ємену офіційно даних про 70 загиблих не підтверджувала.

Визнаний міжнародним співтовариством президент Ємену Абд-Раббу Мансур Хаді назвав удар «боягузливою і терористичною» атакою.

Хаді в кровопролитній громадянській війні в Ємені підтримує Саудівська Аравія і низка інших країн регіону.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. У результаті бойових дій загинули десятки тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.