Єнакіївський металургійний завод припиняє роботу через «мобілізацію» працівників – ГУР

Єнакіївський металургійний завод на окупованій частині Донеччини припиняє роботу через брак персоналу, який мають намір «мобілізувати», повідомляє у телеграмі Головне управління розвідки Міноборони України.



«Влада «днр» скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим планується «мобілізувати» від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі «тимчасово призупиняється», – йдеться у повідомленні.



Крім того, за даними української розвідки, на полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з РФ.



«Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території «днр». «Новобранці» мають поповнити склад так званого батальйону «сомалі», 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку зс рф. Потенційних «контрактників» відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. Водночас відзначається невелика кількість охочих підписати контракт», – додають в ГУР.



У розвідці також інформують, що в окупованому Криму чоловікам заборонили виїзд з півострова без дозволу військового комісара.



Перевірити ці дані з інших джерел неможливо.

Через складну для себе ситуацію на Харківщині Росія екстрено стягує на цей напрямок мобілізованих з окупованих територій. Про це проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії повідомляли жителі територій Донбасу, що перебувають під владою російських сил з 2014-го.