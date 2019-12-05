У Зеленського розглядають зміну формули представництва у ТКГ щодо Донбасу

Формат учасників, які беруть участь в рамках переговорів у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську, може бути змінено, повідомив у коментарі Радіо Свобода в Лондоні помічник президента України Андрій Єрмак після зустрічі у Chatham House.

«Ми хочемо змінити на сьогодні формулу представництва у ТКГ в Мінську територій, тому що сьогодні ці території представляють чомусь люди, які є представниками тільки територій, які сьогодні не підконтрольні Україні, але ж ми говоримо про населення Донбасу, яке сьогодні, дійсно, є представниками цих територій, і вони повинні мати право говорити і право висловлювати свою думку», – сказав Єрмак.

За його словами, нинішня владна команда не погодила жодного документу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Далеко не бездоганні Мінські домовленості ми отримали як єдиний документ, на основі якого можна вести переговори. Скажу відверто, в мене дуже багато питань до Мінських домовленостей. Ми також розуміємо, що це єдиний існуючий документ, який погоджений також Генасамблеєю ООН. Мінським домовленостям вже 5 років і дещо сьогодні потребує апдейту. Але Україна принципова в своїй позиції, ми зробимо все від нас залежне, щоб виконати Мінські домовленості в тому сенсі, в якому вони існують», – додав Андрій Єрмак.

Наступне засідання ТКГ у Мінську заплановане на 18 грудня.

27 листопада відбулося останнє перед зустріччю «нормандської четвірки» засідання ТКГ у Мінську.

«Нормандська четвірка» лідерів України, Німеччини, Франції та Росії має зустрітися 9 грудня в Парижі. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.