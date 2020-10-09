В ОПУ не виключають проведення наступного тижня відеозустрічі політичних радників «нормандської четвірки»

Голова офісу президента України Андрій Єрмак не виключає, що наступного тижня може відбутися зустріч політичних радників «нормандської четвірки» у форматі відеоконференції щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це він сказав під час виступу у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House.

«Переговори тривають. Наступного тижня, можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб якомога скоріше відбувся саміт, і вже були якісь рішення», – сказав Єрмак.

За його словами, Україна «найактивніше наполягає» на проведенні наступної зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

«Така зустріч має відбутися якнайшвидше. В цьому нас підтримують наші партнери по «нормандському формату» – Німеччина та Франція. І ми вважаємо, що це вкрай необхідно для того, щоб рухатися вперед і зробити те, чого так очікує весь український народ», – сказав керівник Офісу президента.

Він нагадав, що з моменту попереднього грудневого саміту лідерів «нормандської четвірки» в Парижі відбулося узгодження чотирьох нових точок розведення сил, були узгоджені 20 ділянок для розмінування. Також було домовлено про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць незаконного утримання осіб на непідконтрольних українській владі територіях, проте ця домовленість поки що не виконана, додав Єрмак.

«На жаль, на сьогодні вже декілька місяців взаємне звільнення не відбувається саме з причини того, що протилежна сторона не узгоджує списки. Постійно робляться якісь перепони для цього. Зараз вони говорять, що їм нібито перешкоджає в цьому постанова Верховної Ради щодо місцевих виборів», – зазначив Єрмак.

11 вересня у Берліні відбулися переговори політичних радників керівників держав-учасниць «нормандського формату» щодо врегулювання ситуації на Донбасі, вони протривали сім годин і завершилися без проривів.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.