Рада ЄС схвалила надання 500 млн євро на потреби ЗСУ

Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро, які дозволять підтримувати спроможність і стійкість Збройних сил України для захисту суверенітету України.

«Історія завтрашнього дня пишеться сьогодні, на полях битв України…Ця підтримка є лише частиною європейських зусиль, щоб допомогти Україні захистити себе. ЄС та його країни-члени налаштовані продовжувати. Ми робимо це з початку війни і будемо продовжувати до кінця», – сказав верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель, якого цитує пресслужба Ради ЄС.

За його словами, 490 мільйонів євро передбачені на військову техніку, ще 10 мільйонів євро – забезпечення засобами індивідуального захисту, аптечками і паливом.

Загалом ЄС в рамках EPF надав Україні вже допомогу на суму 1,5 мільярда євро – попередні транші були узгоджені 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.

16 травня голови МЗС країн Євросоюзу узгодили виділення четвертого траншу допомоги у 500 млн євро на озброєння для України.