ЗМІ: країни ЄС, найімовірніше, не домовилися про стелю цін на російський газ

Країни Євросоюзу, найімовірніше, не змогли домовитися про запровадження стелі ціни на російський газ у рамках обговорення питання щодо вирішення енергетичної кризи в Європі. Про це пише газета The Guardian, яка вивчила проєкт документа Єврокомісії із пропозиціями щодо вирішення кризової ситуації.



Текст ще може бути змінений, проте чернетка відображає сумніви Єврокомісії у тому, що вона отримає підтримку країн ЄС, необхідну для запровадження стелі, пише газета.

За даними видання, проти виступають країни, які імпортують значні обсяги російського палива. У тому числі Угорщина, Словаччина та Австрія. Вони побоюються, що Росія припинить постачання у разі запровадження стелі цін, як уже пообіцяв зробити російський президент Володимир Путін. Нідерланди та Данія виступають проти будь-якого обмеження цін як інструменту. Проти запровадження цін як антикризового заходу висловлювався також міністр промисловості Чехії.

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Декілька країн ЄС запропонували запровадити обмеження цін на будь-який газ, що надходить всередину союзу. Однак у Єврокомісії побоюються, що це призведе до перенаправлення постачання іншим покупцям. Згідно з проєктом документа, Брюссель планує оподаткувати надприбутки енергетичних компаній, які використовують вуглеводневе паливо, та запровадити граничні ціни на електрику виробниками зеленої енергії.

Відколи G7 та інші західні лідери висунули ідею обмежити ціну на імпорт російського газу, Москва неодноразово погрожувала припиненням поставок газу в Європу.