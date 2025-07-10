Президентка Єврокомісії оголосила про виплату трьох мільярдів євро для України

Євросоюз відкриває програму гарантій та грантів на три мільярди євро, що дозволить додатково залучити 10 млрд на реконструкцію та відбудову України, заявляє президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Я хочу також оголосити про виплати більше ніж EUR3 млрд на український механізм. Це – гарантії, гранти. Ми підписали це сьогодні… це надасть нам можливість відкрити новий шлях для нових 10 млрд євро на реконструкцію та відбудову України», – сказала фон дер Ляєн на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі.

За її словами, ЄС зробить все можливе для підтримки України «до 20028 року і пізніше».

Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок роботи Європейського флагманського фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла.

«Я хочу оголосити про початок роботи першого Фонду глобальної підтримки, глобальної реконструкції та реновації України. Разом з приватним сектором наадсть можливості інвестицій в енергетику, критичні матеріали, критичні технології . Для того, щоб підвищити ці можливості ми хочемо побудувати синергію приватного сектору з публічним сектором», – додала вона.

У Римі розпочалася четверта конференція з питань відновлення України (URC2025). У заході беруть участь члени урядів союзників України, міжнародні організації, фінансові установи, представники бізнесу, регіонів, муніципалітетів та громадянського суспільства.

Основними темами обговорення є макроекономічна стабільність країни під час та після війни, стійкість та безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату, культура, охорона здоров’я, гендерні питання, освіта, навколишнє середовище, наука, технології та інновації. Зокрема, свій план повоєнного відновлення України представить у Римі президент Чехії Петр Павел.