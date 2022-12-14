74% громадян ЄС схвалюють підтримку України – дослідження

74% громадян ЄС схвалюють підтримку України з боку Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчить дослідження Євробарометра, результати якого сьогодні опублікувала пресслужба Європарламенту.

Найвищі рівні підтримки зафіксовані в Швеції (97%), Фінляндії (95%), Нідерландах (93%), Португалії (92%) і Данії (92%). Через десять місяців війни в Україні підтримка конкретних заходів, вжитих ЄС, таких як санкції проти російського уряду або фінансова, військова чи гуманітарна підтримка Україні, продовжує залишатися на рівні 73%.

«Російська агресія спричинила жахливі людські страждання та масові руйнування. Мужність і стійкість українців перед обличчям терору вражає. Найкраща відповідь і підтримка, яку ми як Євросоюз можемо надати, – це європейська солідарність і європейська єдність. Українці можуть розраховувати на непохитну підтримку Європарламенту», – каже президента Європарламенту Роберта Мецола.

Вплив російської війни на Україну європейські громадяни чітко відчувають. Через війну та її наслідки близько двох третин громадян ЄС вважають, що їхнє життя зміниться (65%).

Дослідження проводила компанія Kantar з 12 жовтня по 7 листопада в усіх 27 країнах-членах ЄС. Всього було проведено 26443 інтерв'ю. Результати ЄС були зважені відповідно до чисельності населення кожної країни.