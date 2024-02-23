Президентка Єврокомісії анонсувала розблокування 137 мільярдів євро для Польщі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що найближчим часом будуть ухвалені рішення про виділення Польщі 137 мільярдів євро – коштів, заморожених блоком через політику попереднього польського уряду.



«У мене є хороші новини. Наступного тижня будуть два рішення щодо європейських фондів, які наразі заблоковано для Польщі. Ці рішення вивільнять для Польщі до 137 мільярдів євро», – сказала вона на прессконференції у Варшаві.



Урсула фон дер Ляєн також повідомила, що близько 1,4 мільярда євро підуть фермерам, які протестують проти безмитного імпорту української продукції до Європи.



Занепокоєння щодо судових реформ під час попереднього уряду Польщі спонукало Єврокомісію затримати гроші з бюджету ЄС для Польщі.

У грудні минулого року польський уряд очолив Дональд Туск.