ЄС розглядає можливість застосування санкцій щодо балканського мовлення Russia Today

Європейський Союз (ЄС) розглядає можливість накладення санкцій на російське державне ЗМІ Russia Today (RT) Balkans, яке транслює програми сербською мовою, повідомили балканській службі Радіо Свобода 23 квітня дипломатичні джерела.

Джерела сказали, що Європейська комісія перебуває в процесі підготовки нового пакета санкцій проти Кремля через агресію проти України.

За даними джерел, в попередній список нових санкцій також входить «розширення списку ЗМІ, мовлення яких заборонено, включно з Russia Today Balkans».

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Російський державний канал Russia Today (RT) почав мовлення сербською мовою в листопаді 2022 року. Йдеться про трансляцію онлайн, тобто веб-контент.