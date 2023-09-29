Сім країн ЄС замовили артилерійські боєприпаси для України – Reuters

Сім країн ЄС замовили боєприпаси засхемою закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити вичерпані західні запаси. Про це повідомляє Reuters з посиланням на відповідальне агентство ЄС.



Замовлення, розміщене, згідно з контрактами, укладеними Європейським оборонним агентством (EDA), стосуються артилерійських снарядів калібру 155 мм – одного з найважливіших боєприпасів у війні РФ проти України.



Ця схема була створена в рамках плану вартістю щонайменше 2 мільярди євро, запущеного в березні з метою надання Україні мільйона снарядів та ракет протягом року. Деякі офіційні особи та дипломати висловили скептицизм щодо того, що ціль буде досягнута, але ця ініціатива ознаменувала значний крок.



До цього часу оборонні закупівлі здебільшого були прерогативою урядів 27 окремих членів блоку.



«Сім держав-членів уже розмістили замовлення на боєприпаси калібру 155 мм за прискореною процедурою EDA», – повідомило агентство у відповідь на запитання Reuters. – «Більше замовлень, наприклад, для цілей національного поповнення, можуть бути в найближчі тижні та місяці»



EDA відмовилося назвати країни або розмір замовлень, заявивши, що значна частина інформації є конфіденційною.



Водночас у відповідь на запит Reuters Литва та Люксембург заявили, що вони є серед цих семи країн.

У березні країни Євросоюзу погодилися поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців. У рамках цього плану ЄС передав Україні 223,8 тисячі артилерійських боєприпасів і 2,3 тисячі ракет різних видів, повідомляли у ЄС 11 серпня.