Ввечері відбудеться фінал «Євробачення-2026»: під яким номером виступить Leléka

У суботу ввечері, 16 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2026», повідомляє Суспільне Культура.

Порядок виступів фіналістів:

Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem Німеччина: Sarah Engels – Fire Ізраїль: Noam Bettan – Michelle Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice Албанія: Alis – Nân Греція: Akylas – Ferto Україна: Leléka – Ridnym Австралія: Delta Goodrem – Eclipse Сербія: Lavina – Kraj Mene Мальта: Aidan – Bella Чехія: Daniel Žižka – Crossroads Болгарія: Dara – Bangaranga Хорватія: Lelek – Andromeda Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Франція: Monroe – Regarde! Молдова: Satoshi – Viva, Moldova! Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Польща: Alicja – Pray Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Швеція: Felicia – My System Кіпр: Antigoni – Jalla Італія: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Австрія: Cosmó – Tanzschein

Для країн – учасниць «Євробачення-2026» у фіналі голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні. Воно триватиме протягом усіх виступів і приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів.

Голосувати за представника чи представницю своєї країни не можна.

Представниця України Вікторія Лелека (Leléka) пройшла до фіналу пісенного конкурсу «Євробачення» – підсумки другого півфіналу оголосили вночі проти 15 травня.

За участь у фіналі змагалися 15 країн. Крім України, відбір пройшли Албанія, Австралія, Болгарія, Данія, Мальта, Кіпр, Норвегія, Чехія та Румунія. Не пройшли Латвія, Азербайджан, Вірменія, Люксембург та Швейцарія.

Перший півфінал відбувся 12 травня, за його підсумками участь у фіналі братимуть Бельгія, Хорватія, Фінляндія, Греція, Ізраїль, Литва, Молдова, Польща, Сербія та Швеція.

Учасників фіналу на обох етапах обирають за результатами оцінок журі та голосування аудиторії з інших країн-учасниць півфіналу, а також двох із країн-засновниць (Франція, Італія, Велика Британія та Німеччина).

Фінал конкурсу відбудеться 16 травня у Відні. Leléka бере участь із піснею Ridnym.



