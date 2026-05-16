Ввечері відбудеться фінал «Євробачення-2026»: під яким номером виступить Leléka

Вікторія Лелека під час Національного відбору на «Євробачення»
У суботу ввечері, 16 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2026», повідомляє Суспільне Культура.

Порядок виступів фіналістів:

  1. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem
  2. Німеччина: Sarah Engels – Fire
  3. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle
  4. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
  5. Албанія: Alis – Nân
  6. Греція: Akylas – Ferto
  7. Україна: Leléka – Ridnym
  8. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Сербія: Lavina – Kraj Mene
  10. Мальта: Aidan – Bella
  11. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads
  12. Болгарія: Dara – Bangaranga
  13. Хорватія: Lelek – Andromeda
  14. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  15. Франція: Monroe – Regarde!
  16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Польща: Alicja – Pray
  19. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Швеція: Felicia – My System
  21. Кіпр: Antigoni – Jalla
  22. Італія: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya
  24. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Австрія: Cosmó – Tanzschein

Для країн – учасниць «Євробачення-2026» у фіналі голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні. Воно триватиме протягом усіх виступів і приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів.

Голосувати за представника чи представницю своєї країни не можна.

Представниця України Вікторія Лелека (Leléka) пройшла до фіналу пісенного конкурсу «Євробачення» – підсумки другого півфіналу оголосили вночі проти 15 травня.

За участь у фіналі змагалися 15 країн. Крім України, відбір пройшли Албанія, Австралія, Болгарія, Данія, Мальта, Кіпр, Норвегія, Чехія та Румунія. Не пройшли Латвія, Азербайджан, Вірменія, Люксембург та Швейцарія.

Перший півфінал відбувся 12 травня, за його підсумками участь у фіналі братимуть Бельгія, Хорватія, Фінляндія, Греція, Ізраїль, Литва, Молдова, Польща, Сербія та Швеція.

Учасників фіналу на обох етапах обирають за результатами оцінок журі та голосування аудиторії з інших країн-учасниць півфіналу, а також двох із країн-засновниць (Франція, Італія, Велика Британія та Німеччина).

Фінал конкурсу відбудеться 16 травня у Відні. Leléka бере участь із піснею Ridnym.


