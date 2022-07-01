Єврокомісія пропонує надати Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія 1 липня запропонувала надати Україні макрофінансової допомоги на суму 1 мільярд євро. Це перша частина пакету макрофінансової допомоги обсягом до 9 мільярдів євро, оголошеного в травні.

Як повідомляє пресслужба комісії, ця пропозиція є частиною надзвичайних зусиль ЄС разом із міжнародним співтовариством, щоб допомогти Україні вирішити її невідкладні фінансові потреби після агресії з боку Росії.

Згідно з пропозицією, кошти будуть надані Україні у вигляді довгострокових позик на вигідних умовах.

«Допомога сприятиме макроекономічній стабільності та загальній стійкості України в контексті військової агресії Росії та пов’язаних з нею економічних викликів. На знак солідарності бюджет ЄС покриє відсотки за цією позикою. Як і для всіх попередніх кредитів, Комісія запозичуватиме кошти на міжнародних ринках капіталу та перераховуватиме кошти на тих же умовах в Україну. Ця позика для України буде забезпечена на 70% коштами, виділеними з бюджету ЄС», – йдеться у повідомлення.

Для надання 1 млрд євро Україні пропозицію Єврокомісії має ще схвалити Європарламент і Європейська Рада.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення саміту, назвавши його унікальним моментом у відносинах України та ЄС.

1 липня президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту підписали спільну заяву про досягнення повноцінного членства в ЄС.