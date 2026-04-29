Єврокомісія звинуватила Meta у порушенні закону про цифрові послуги

Єврокомісія заявила, що Instagram і Facebook, що належать компанії Meta, порушили закон про цифрові послуги – стверджується, що Meta не вжила ефективних заходів для запобігання доступу до своїх платформ осіб віком до 13 років. Про це йдеться у попередніх результатах розслідування щодо компанії.

«Незважаючи на те, що власні умови використання Meta встановлюють мінімальний вік для безпечного доступу до Instagram та Facebook на рівні 13 років, вжиті компанією заходи щодо забезпечення дотримання цих обмежень, схоже, неефективні», – йдеться у заяві ЄК.

Як приклад зазначено відсутність ефективних механізмів перевірки віку користувача – у заяві зазначається, що неповнолітні можуть вказати хибний рік народження під час реєстрації. Інструмент Meta для повідомлення про користувачів молодших 13 років Єврокомісія назвала «складним та неефективним».

«Оцінка Meta суперечить численним даним з усього Європейського союзу, що вказує на те, що приблизно 10-12% дітей молодше 13 років користуються Instagram та/або Facebook», – йдеться у заяві.

Представник Meta заявив, що компанія не погоджується з попередніми результатами розслідування.

«Ми ясно заявляємо, що Instagram і Facebook призначені для людей віком 13 років і старше, у нас є заходи для виявлення та видалення облікових записів користувачів молодше цього віку. Ми продовжуємо інвестувати в технології для пошуку та видалення неповнолітніх користувачів та поділимося додатковою інформацією наступного тижня про нові заходи, які незабаром будуть впроваджені», – передає його слова The Guardian.

Представник компанії додав, що визначення віку користувачів – це «загальногалузева проблема, яка потребує загальногалузевого вирішення». За його словами, Meta продовжує «конструктивну взаємодію» з Єврокомісією.

Як наголошується в заяві ЄК, тепер Meta може ознайомитися з матеріалами розслідування та подати письмову відповідь. Якщо висновки Єврокомісії підтвердяться, вона зможе офіційно визнати компанію порушником і накласти штраф.