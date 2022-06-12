В європейських столицях пройшли антивоєнні акції

У кількох європейських столицях пройшли антивоєнні акції, організовані переважно російськими емігрантами і приурочені до Дня Росії. Наймасовіші з них – із кількістю учасників від 100 до 500 людей – відбулися у Лондоні, Варшаві, Берліні, Гельсінкі, Парижі, Празі, Відні, Тбілісі, а також Єревані.



Зазначається, що у столиці Великобританії учасники вуличної ходи пройшли від Арки Веллінгтона до будівлі російського посольства, скандуючи: «Свободу Росії, мир Україні», «Путін та Лукашенко – терористи», «Росіяни хочуть миру» та «Путін – убивця».



У Варшаві організатори акції назвали її «День Росії без путінізму». Учасники ходи розпочали його від посольства України та дійшли до посольства Росії.



У Тбілісі акція відбулася біля колишньої будівлі посольства Росії. Учасники принесли на неї так звані альтернативні російські прапори, біло-синьо-білі, а також намалювали «народний алфавіт», в якому кожна літера означала слово, що символізує путінську Росію – наприклад, «У» – убивства, «Ц» – цензура.



Ще одна акція проти російської військової агресії відбулася у Києві. Активісти вивісили на будівлю колишнього посольства РФ полотно з написом «Останній День Росії», а довкола нього встановили могильні хрести.