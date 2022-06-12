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В європейських столицях пройшли антивоєнні акції

Наймасовіші антивоєнні акції відбулися у Лондоні, Варшаві, Берліні, Гельсінкі, Парижі, Празі, Відні, Тбілісі, а також Єревані. Ілюстративне фото

У кількох європейських столицях пройшли антивоєнні акції, організовані переважно російськими емігрантами і приурочені до Дня Росії. Наймасовіші з них – із кількістю учасників від 100 до 500 людей – відбулися у Лондоні, Варшаві, Берліні, Гельсінкі, Парижі, Празі, Відні, Тбілісі, а також Єревані.

Зазначається, що у столиці Великобританії учасники вуличної ходи пройшли від Арки Веллінгтона до будівлі російського посольства, скандуючи: «Свободу Росії, мир Україні», «Путін та Лукашенко – терористи», «Росіяни хочуть миру» та «Путін – убивця».

У Варшаві організатори акції назвали її «День Росії без путінізму». Учасники ходи розпочали його від посольства України та дійшли до посольства Росії.

У Тбілісі акція відбулася біля колишньої будівлі посольства Росії. Учасники принесли на неї так звані альтернативні російські прапори, біло-синьо-білі, а також намалювали «народний алфавіт», в якому кожна літера означала слово, що символізує путінську Росію – наприклад, «У» – убивства, «Ц» – цензура.

Ще одна акція проти російської військової агресії відбулася у Києві. Активісти вивісили на будівлю колишнього посольства РФ полотно з написом «Останній День Росії», а довкола нього встановили могильні хрести.

Акцію «Останній день Росії» з могильними хрестами провели 12 червня активісти біля будівлі російського посольства в Україні, коли в РФ відзначають День Росії. Київ, 12 червня 2022 року
Акцію «Останній день Росії» з могильними хрестами провели 12 червня активісти біля будівлі російського посольства в Україні, коли в РФ відзначають День Росії. Київ, 12 червня 2022 року

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