Президентка Європарламенту запускає процедуру зняття імунітету з двох депутатів

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола запустила термінову процедуру зняття імунітету з двох законодавців після запиту бельгійських судових органів.



Як повідомляє пресслужба Європарламенту, вона попросила всі служби та комітети надати процедурі пріоритет, щоб завершити її до 13 лютого.



«З самого першого моменту Європейський парламент зробив усе, що в його силах, щоб допомогти в розслідуванні, і ми продовжуватимемо гарантувати, що безкарності не буде», – сказала Мецола.



Пресслужба Європарламенту не назвала прізвища двох євродепутатів. Джерела агенції AFP повідомляють, що йдеться про Андреа Коццоліно та Марка Тарабеллу. Тарабелла, чий будинок обшукали минулого місяця, і Коццоліно заперечують свою провину.

У грудні бельгійська поліція провела серію рейдів у будинках і офісах діячів, повʼязаних із Європейським парламентом, і вилучила щонайменше 1,5 мільйона євро готівкою.



Організатор чемпіонату світу з футболу Катар заперечує будь-які правопорушення, але бельгійські слідчі звинуватили його в хабарях з метою поліпшення міжнародного іміджу і впливу на політику ЄС.