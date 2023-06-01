Європарламент проголосував за збільшення виробництва боєприпасів для України

Європейський парламент проголосував за збільшення виробництва боєприпасів на тлі продовження війни Росії проти України.

Відповідний закон було схвалено 446 голосами «за», «проти» 67, ще 112 депутатів утрималися. Тепер депутати Європарламенту розпочнуть переговори з Радою з метою досягнення політичної угоди, за яку депутати Європарламенту потім проголосують на пленарному засіданні в липні.



Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має на меті прискорити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали. Запроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі 500 мільйонів євро, ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для усунення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема боєприпасів класу «земля-земля» та артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів.

Як заявив керівник переговорної групи ЄП Крістіан Бушой, це рішення є «значним кроком вперед для безпеки та оборони ЄС, і збільшить здатність реагувати на виклики безпеці».

Європейська комісія подала закон якнайшвидше 3 травня 2023 року, і того ж місяця члени Європарламенту погодилися запустити термінову процедуру, щоб прискорити схвалення законопроекту.