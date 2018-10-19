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19 Жовтень 2018, Київ 10:33
Новини | Суспільство

У Буенос-Айресі відбулася церемонія закриття Юнацьких Олімпійських ігор

Катерина Чорній

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У Буенос-Айресі відбулася церемонія закриття третіх літніх Юнацьких Олімпійських ігор. Український прапор на урочистій церемонії несла фехтувальниця Катерина Чорній.

Україна за підсумками ігор здобула 23 нагороди: 7 золотих медалей, по 8 срібних і бронзових. Зокрема, Катерина Чорній здобула два «золота», це є найкращим результатом України у фехтуванні на цих змаганнях за весь час їхнього існування.

Треті Літні юнацькі Олімпійські ігри тривали у Буенос-Айресі з 6 до 18 жовтня. Учасниками були спортсмени віком від 15 до 18 років. Україну на змаганнях представляли 55 спортсменів, всього ж в іграх взяли участь 3 998 молодих атлетів з 206 країн.

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