Новий голова комітету ВР зі свободи слова розповів про пріоритети роботи

Боротьба за повернення українських журналістів із російського полону стане одним із пріоритетів роботи комітету Верховної Ради з питань свободи слова, заявив його новопризначений голова Ярослав Юрчишин агенції «Інтерфакс-Україна» в суботу.

«Серед топпріоритетів у діяльності комітету буде боротьба за повернення українських журналістів, які перебувають у російському полоні. Оскільки вони не є комбатантами і, за всіма правилами цивілізованої війни, в принципі, не повинні там бути. Але ми розуміємо, з ким маємо справу, і тому потрібно буде задіяти «Репортерів без кордонів», міжнародні структури, йти юридичними шляхами, залучати нашого уповноваженого з прав людини, – будемо це робити», – сказав Юрчишин.

Він також наголосив на важливості посилити парламентський контроль за розслідуваннями нападів на представників ЗМІ.

«У журналістів мають бути гарантії робити свою справу якісно і безпечно навіть в умовах воєнного стану», – сказав Юрчишин.

Також, на його думку, важливо напрацювати з Міністерством оборони «адекватну систему акредитації та допуску журналістів – як українських, так і іноземних – на прифронтові території».

За словами Юрчишина, наразі є нарікання щодо балансу інформації та рівного доступу до неї з боку різних медіа, «Тому необхідно шукати ефективні шляхи вирішення такої проблеми».

9 грудня Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина головою комітету з питань свободи слова. До цього, з 2019 року, цю посаду обіймав член групи «Платформа за життя і мир» Нестор Шуфрич, обвинувачений у держзраді. 20 вересня парламент відкликав його з посади голови комітету. Перед тим суд обрав для Шуфрича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Депутата взяли під варту безпосередньо в залі суду.