Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що захворів на COVID-19

Головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов повідомив, що захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.

«У мене коронавірус. Щойно отримав висновок лабораторії», – написав журналіст у Facebook.

За його словами, у нього температура 36,9-37,2 і «невелика ломота в суглобах».

«Якби не епідемія, я міг би і не звернути увагу, проте в такому випадку краще не зволікати з тестуванням. Його роблять дуже швидко, це не створює великих незручностей. Де я міг підхопити вірус, якщо чесно, не знаю. У цей момент відчуваю себе добре, якихось проблем немає», – зазначив Бутусов.

Станом на ранок 19 липня в Україні зафіксували 58 842 випадки COVID-19, одужали 30 879 людей, 1485 – померли.