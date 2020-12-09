Міністерство оборони: кадрові служби чекають Бутусова на співбесіду

Міністерство оборони України заявляє, що його кадрові служби чекають журналіста Юрія Бутусова на співбесіду 10 грудня.

«Кадрові служби Міністерства оборони уповноважені провести співбесіду з Юрієм Бутусовим на предмет відповідності його професійних компетенцій вимогам посад, які можуть бути запропоновані йому для працевлаштування. Дана діяльність Міністерства здійснюється у плановому порядку і публічна форма запрошення для будь-кого не є умовою ургентного порядку рекрутингу», – заявили в міністерстві.

Водночас там звинувачують Бутусова у свідомому введенні громадськості в оману стосовно відсутності контакту з представниками Департаменту кадрової політики Міноборони.

«Вчора було визначено уповноважену особу і залишено телефон для контакту у будь-який зручний для здобувача час. Кадрова служба Міністерства оборони завтра, 10 грудня 2020 року, запрошує Юрія Бутусова для співбесіди та ознайомлення з переліком наявних вакансій, що можуть бути запропоновані йому для працевлаштування», – розповіли в міністерстві.

«У Міністерстві оборони також з інтересом ознайомилися з програмним постом здобувача, в якій він демонструє нерозуміння меж та змісту функціональних обов’язків посад, на які претендує. У порядку загального інформування про потенційне коло посадових обов’язків співробітника Міністерства оборони йому буде проведено стислий лікнеп та детально ознайомлено з розмежуванням обов’язків між Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних сил України», – стверджує міністерство.

Юрій Бутусов є головним редактором видання «Цензор.НЕТ», активно висвітлює тему збройного конфлікту на Донбасі. 8 грудня Міністерство оборони України запропонувало йому одну з посад у відомстві.

Бутусов заявив, що приймає пропозицію і чекає на зустріч із президентом Володимиром Зеленським чи міністром оборони Андрієм Тараном. Він стверджував, що вважає пропозицію Міноборони «спробою банального підкупу». Журналіст заявив: «вони хочуть дати мені вигідну посаду, щоб я припинив про них писати. Передовсім, писати про «справу вагнерівців».