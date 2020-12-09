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09 грудня 2020, Київ 20:54
Новини | Політика

Міністерство оборони: кадрові служби чекають Бутусова на співбесіду

Міноборони: кадрова служба завтра, 10 грудня 2020 року, запрошує Юрія Бутусова для співбесіди та ознайомлення з переліком наявних вакансій, що можуть бути запропоновані йому для працевлаштування

Міністерство оборони України заявляє, що його кадрові служби чекають журналіста Юрія Бутусова на співбесіду 10 грудня.

«Кадрові служби Міністерства оборони уповноважені провести співбесіду з Юрієм Бутусовим на предмет відповідності його професійних компетенцій вимогам посад, які можуть бути запропоновані йому для працевлаштування. Дана діяльність Міністерства здійснюється у плановому порядку і публічна форма запрошення для будь-кого не є умовою ургентного порядку рекрутингу», – заявили в міністерстві.

Водночас там звинувачують Бутусова у свідомому введенні громадськості в оману стосовно відсутності контакту з представниками Департаменту кадрової політики Міноборони.

«Вчора було визначено уповноважену особу і залишено телефон для контакту у будь-який зручний для здобувача час. Кадрова служба Міністерства оборони завтра, 10 грудня 2020 року, запрошує Юрія Бутусова для співбесіди та ознайомлення з переліком наявних вакансій, що можуть бути запропоновані йому для працевлаштування», – розповіли в міністерстві.

«У Міністерстві оборони також з інтересом ознайомилися з програмним постом здобувача, в якій він демонструє нерозуміння меж та змісту функціональних обов’язків посад, на які претендує. У порядку загального інформування про потенційне коло посадових обов’язків співробітника Міністерства оборони йому буде проведено стислий лікнеп та детально ознайомлено з розмежуванням обов’язків між Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних сил України», – стверджує міністерство.

Юрій Бутусов є головним редактором видання «Цензор.НЕТ», активно висвітлює тему збройного конфлікту на Донбасі. 8 грудня Міністерство оборони України запропонувало йому одну з посад у відомстві.

Бутусов заявив, що приймає пропозицію і чекає на зустріч із президентом Володимиром Зеленським чи міністром оборони Андрієм Тараном. Він стверджував, що вважає пропозицію Міноборони «спробою банального підкупу». Журналіст заявив: «вони хочуть дати мені вигідну посаду, щоб я припинив про них писати. Передовсім, писати про «справу вагнерівців».

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