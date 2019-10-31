Столярчук оскаржив у суді своє звільнення з посади заступника генпрокурора

Юрій Столярчук оскаржив у суді своє звільнення з посади заступника генерального прокурора України, повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

«Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Генерального прокурора від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади заступника Генпрокурора. Водночас позивач просить поновити його на зазначеній посаді», – розповіли в Окружному адмінсуді Києва.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в цій справі.

В установі нагадали, що Сергій Кізь також оскаржує своє звільнення з посади заступника генерального прокурора.

І Кізь, і Столярчук працювали заступниками колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. У вересні їх звільнив новий очільник ГПУ Руслан Рябошапка.