Із будівлі КНУ зняли пам’ятну дошку організатору Голодомору після статті на сайті Радіо Свобода

Із фасаду будівлі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку на честь Володимира Затонського, який був одним з організаторів Голодомору – геноциду 1932-1933 років.

Це було зроблено після публікації вранці 22 листопада на сайті Радіо Свобода статті «Керівництво КНУ і Голодомор: університет й досі вшановує організатора геноциду 1932–1933 років».

Стаття, оприлюднена в рубриці «Точка зору», містить заклик до викладачів, студентів та ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського пояснити причини такого вшанування на 27-у році Незалежності України та з огляду на ухвалений у 2015 році Закон про декомунізацію.

«Як ви вважаєте, про що це свідчить? Про зневагу ректора Леоніда Губерського до українських законів, про вірність ленінським ідеалам, чи про солідарність з Державною думою Росії, яка не визнає факту Голодомору в Україні?» – запитали автори статті Ірина Костенко і Марина Остапенко, опублікованій в рубриці «Тест на державність».

Вже вранці 23 листопада на місці демонтованої меморіальної дошки була велика дірка у стіні, яку заліплювали робітники.

Ось як виглядав фасад будівлі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка до демонтажу пам’ятної дошки одному з організаторів Голодомору Володимиру Затонському:

Володимир Затонський – більшовицький партійний і державний діяч, один із виконавців Голодомору-геноциду в Україні. Він також керував демонтажем мозаїк і фресок Михайлівського Золотоверхого монастиря та причетний до русифікації України.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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