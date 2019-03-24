З норвезького лайнера еквакуювали 400 осіб. Кожного окремо піднімали вертольотом

Рятувальники ВМС Норвегії використовували вертольоти для евакуації майже 400 з 1373 осіб на борту розкішного круїзного лайнера Viking Sky, що зазнав аварії двигуна в штормову погоду біля західного узбережжя Норвегії.

23 березня капітан судна відправив сигнал лиха, коли корабель втратив керування і почав дрейфувати до землі.

Судно перевозило 915 пасажирів, у тому числі багатьох зі Сполучених Штатів і Великобританії, сказала морська рятувальна служба Норвегії.

До ранку 24 березня корабель зумів перезапустити три з чотирьох двигунів і намагався наблизитися до найближчого порту, повідомив прес-секретар аварійних служб.

Поліція повідомила, що 17 евакуйованих були доставлені в лікарню з травмами.

Пасажирів піднімали окремо з палуби і вивозили п'ять вертольотів до села на західному узбережжі Норвегії.