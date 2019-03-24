Синоптики: у неділю в Україні місцями дощі, у Карпатах можливі лавини

У неділю вдень очікується від 8 до 13 градусів тепла на заході України, у решті регіонів – близько 6-11 градусів, повідомляє Український гідрометцентр на своєму сайті.

Водночас, за цими даними, у Києві протягом дня можливий невеликий дощ, температура становитиме плюс 7-9 градусів.

Як зауважує синоптик Наталія Діденко, на заході і півночі можливі дощі. За її даними, увесь тиждень буде доволі прохолодним, а потепліє аж 29 березня.

Тим часом, ДСНС попереджає про значну небезпеку лавин 24 березня у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей через прогрівання повітря у денний час.