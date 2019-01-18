За минулий рік населення України скоротилося на понад 208 тисяч людей – Держстат

Державна служба статистики оприлюднила дані про зменшення наслення України на 208,8 тисяч людей за період із січня по листопад минулого року.

За даними відомства, за цей час в Україні народилося 312,6 тисяч дітей, що менше, аніж у 2017 – тоді ця цифра становила 336,4 тисячі.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих – 58 народжених.

Загалом в Україні, станом на 1 грудня 2008-го живе 42 мільйони 177,6 тисяч людей, повідомляє Держстат, уточнюючи, що йдеться про підконтрольну Києву територію.