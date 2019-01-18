За минулий рік на Донбасі затримали 154 підозрюваних в участі у незаконних збройних формуваннях – штаб

Прикордонники Донецько-Луганського управління протягом 2018-го року встановили та затримали 154 особи, які підозрюються в участі у незаконних збройних формуваннях, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, як зазначається, 17 січня цього року вони затримали 19-річного жителя Горлівки, який зізнався у тому, що його ще неповнолітнім завербувало угруповання «ДНР» у формування «Молода гвардія».

«Пройшовши початкову військову підготовку, бойовик виконував завдання на блокпосту між Горлівкою та Донецьком, де і прослужив до кінця 2018 року», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили представники штабу, повідомлення за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого статтею «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу передано до Національної поліції та внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчі дії тривають.

В угрупованні «ДНР» ситуацію ніяк офіційно не коментували.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.