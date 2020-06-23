Понад половина українців вважає заборону російських телеканалів і соцмереж помилкою – опитування

Понад половина українців вважає заборону російських телеканалів, фільмів та соціальних мереж помилкою, йдеться в дослідженні Центру «Соціальний моніторинг».

50,3% українців вважають, що заборона російських телеканалів в Україні є помилкою і призводить лише до обмеження прав громадян (протилежної думки – 40,5%).

54,5% вважають помилковою заборону окремих артистів і деяких російських фільмів (протилежної думки – 35,4%).

52,2% вважають помилковою заборону російських соцмереж (протилежної думки – 36,8%).

Опитування проводили 10-19 червня. У ньому взяли участь 3 037 респондентів. Стандартне відхилення – 1,1-1,9%.