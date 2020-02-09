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09 лютого 2020, Київ 19:46
Новини | Політика

Загороднюк: готуються три нові точки для розведення військ

Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час запису інтерв'ю Радіо Свобода. Київ, 8 лютого 2020 року

Українська влада веде переговори про три нові точки для розведення військ на Донбасі, повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Готується тільки три. І вони готуються тільки ті, які дійсно будуть мати гуманітарну складову. Так само, як і ці», – сказав Загороднюк.

Коли точно відбудеться нове розведення військ – поки не відомо, бо це залежить від Мінських домовленостей.

«Коли вони домовляться, тоді і буде. Тут ситуація не залежить від однієї сторони. Зараз йдуть перемовини», – зазначив міністр в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він підтвердив, що мова йде про залізничний міст в районі Станиці Луганської, Новоселівку-2 та КПВВ «Гнутове».

Розведення. Золоте-4 та «сіра» Катеринівка – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Розведення. Золоте-4 та «сіра» Катеринівка – фоторепортаж

Кореспонденти Радіо Свобода відвідали селище Золоте-4 і село Катеринівку, між якими на ділянці фронту відбувається процес розведення військ.

«Але не факт, що буде домовленість така. Звичайно, що та сторона може пропонувати якісь ділянки, які нам не підходять. Але у такому випадку ми на них не підемо», – заявив Загороднюк.

За його словами, після розведення біля Станиці Луганської, Петрівського й Золотого-4 ситуація погіршилася чи покращилася «в плані бойових дій».

«Розведення має сенс (і це те, про що ми говорили у «Нормандії») з гуманітарної точки зору. Дійсно, переходи, пункти пропуску покращують економічну ситуацію, сприяють пожвавленню економіки, взагалі пожвавленню життя у тих депресивних регіонах. І це ми підтримуємо. Це, дійсно, має сенс. Однозначно абсолютно Станиця Луганська – це позитив. Тому що там йде комунікація, відбудований міст, місцеві жителі можуть жити якось там, щось купувати», – сказав Загороднюк у розмові з Радіо Свобода.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

Повну версію інтерв'ю з міністром оборони Андрієм Загороднюком читайте на сайті Радіо Свобода 10 лютого.

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