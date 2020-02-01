Україна готова відкрити КПВВ «Золоте» – Оліфер

Україна готова відкрити КПВВ «Золоте» у Луганській області у рамках домовленостей лідерів країн «нормандського формату», повідомила у фейсбуці речниця представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську, експрезидента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Україна готова до відкриття КПВВ «Золоте», як це передбачено домовленостями лідерів країн «нормандської четвірки» в Парижі, його повноцінна робота полегшить перетин лінії зіткнення для всіх мешканців Луганської області. Ми також продовжуємо працювати над подальшим вдосконаленням інфраструктури пунктів пропуску», – написала Оліфер у фейсбуці.

Вона зазначила, що напередодні відбулася урядова нарада, в якій взяв участь, серед інших, Леонід Кучма, представники від України в підгрупах ТКГ, очільники міністерств та відомств.

Оліфер зауважила, що також йшлося про повернення боргів від окупаційних адміністрацій за спожиту воду.

«Ця гуманітарна проблема може бути вирішена виключно в межах чинного законодавства України. Необхідність її вирішення Україна обговорюватиме з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи», – повідомила Оліфер.

За її словами, також українська влада планує продовжити роботу з будівництва залізничної лінії, що з’єднає підконтрольну Києву частину Луганської області з мережею української залізниці.

Наприкінці минулого року голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що з українського боку інфраструктура на КПВВ «Золоте» повністю готова.

Наразі в Луганській області діє лише пішохідний КПВВ «Станиця Луганська».

2 листопада 2019 року поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.