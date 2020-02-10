Міністр оборони про несправність БТР-4Е: «ми не бачимо зараз умислу»

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що матеріали щодо пошкодження наплавки на зварних з’єднаннях бортів нових бронетранспортерів БТР-4Е передали правоохоронцям, але наразі у міністерстві не бачать умислу в цій справі. Про це він розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

Загороднюк не береться стверджувати, чи була присутня корупційна складова у цій справі. «Що там було колись – нехай розбираються правоохоронні органи. Якщо я скажу, що вона там була – це серйозне повідомлення. Є матеріали, які ми передали у правоохоронні органи по минулому керівництву «Укроборонпрому». На цьому підприємстві був президент України. Йому доповідали це питання. Тобто уряд нам дав завдання. Ми контракт відновили. І зараз працюємо», – зазначив міністр.

Причиною дефектів, які виявили на бронетранспортерах, Загороднюк назвав недосконалість системи управління контролю якості.

«Тобто там не було умислу якогось. Ми не бачимо його зараз. Точно його не було в керівництві «Укроборонпрому». Але це могло бути просто питання до якості продукції. Ви ж знаєте, їх потім випробовували. І цей процес ще продовжується. У нас немає даних, що там щось більше, ніж технічна складова», – сказав глава Міноборони.

Він додав, що точну причину поломки у Міноборони знатимуть цього тижня.

Читайте також: Міністр оборони про розведення військ, викриті схеми, стандарти НАТО і паперову армію